Edirne'de öğrencilerin LGS heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için Edirne'de öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren okulların yolunu tuttu. Sınavda öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler de okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekledi.

LGS'ye girecek öğrenciler, aileleriyle birlikte sınav merkezlerine geldi. Saat 09.30'da başlayan sınav öncesinde adaylar saat 09.00'dan itibaren okullara alınırken, veliler çocuklarını kapıya kadar uğurladı. Öğrencilerin sınav salonlarına geçmesinin ardından veliler okul önlerinde bekleyişe geçti. Sınav iki oturum halinde gerçekleştiriliyor. Sözel alandan oluşan birinci oturum saat 09.30'da başladı. Bu bölümde öğrencilere 50 soru yöneltilirken, 75 dakika süre verildi. Saat 11.30'da başlayacak sayısal alandaki ikinci oturumda ise adaylar 40 soruyu 80 dakikada yanıtlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı