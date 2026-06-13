LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi.

Merkezi sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda, yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi.

Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı. Öğrenciler bu oturumda 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı. Sınavın saat 12.50'de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlanmış oldu.

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

Oturumlar arasındaki dinlenme süresinde, öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi, velisi tarafından beslenme paketi talep edilmeyen öğrencilere ise su dağıtıldı.

"Çok mutluyum, stres bitti"

Çankaya'daki Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nde sınava giren çocuklarını yalnız bırakmayan, sınav süresi boyunca çocuklarının heyecanına ortak olan bazı veliler, sınavdan çıkan öğrencileri bir süre alkışlayarak destek verdi.

Sınava katılan Hilal Furuncu, sözel oturumunun kolay geçtiğini ancak sayısal oturumunda matematik sorularında zorlandığını dile getirdi.

Ankara Atatürk Lisesi'ni hedeflediğini söyleyen Furuncu, "Çok mutluyum, stres bitti en azından. Şimdi hayat yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.

Oturumlar arasında dağıtılan beslenme paketinden de faydalandığını belirten Furuncu, oturumlar arasında acıktığı ve enerjiye ihtiyaç duyduğu için dağıtılan yiyeceklerden memnun olduğunu ifade etti.

Furuncu'nun babası Mustafa Furuncu da "Başarılı olacağından çok eminim çünkü çok iyi hazırlandı, çok ders çalıştı, çok sıkıntı çektik beraber. İnşallah bugün güzel olur." dedi.

Adaylardan Tuğçe Aslan ise soruların kendisini zorladığını belirterek, ilk oturumu yetiştirmekte güçlük yaşadığını, ikinci oturumda da moral bozukluğuyla beklentisinin altında performans gösterdiğini söyledi.

Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak

Lgs kapsamındaki merkezi sınavın cevap anahtarının bugün bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

Öğrencilerin talep etmesi durumunda soru kitapçıkları da pazartesi günü verilebilecek.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarıyla Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirmeyle belirlenecek.