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Leyla Şahin Usta'dan Terörsüz Türkiye Çağrısı

Leyla Şahin Usta'dan Terörsüz Türkiye Çağrısı
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, terör örgütü PKK'nın feshedilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, barış ve kardeşlik vurgusu yaptı. Usta, çocukların korkusuz büyümesi ve gençlerin geleceğe umutla bakması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesine ilişkin, "Bugün, kardeşliğin sesini yükseltme, barışın kapılarını ardına kadar açma, umudu büyütme günüdür. Artık hiçbir çocuk korkuyla büyümesin, hiçbir genç toprağa düşmesin, hiçbir aile evladını kara toprağa emanet etmesin" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Hayal ettiğimiz Türkiye, çocukların güvenle okula gittiği, annelerin gözyaşı değil, sevinç taşıdığı, gençlerin geleceğe umutla baktığı bir Türkiye'dir. Sessizliğin korkudan değil, huzurdan olduğu sokaklar… ve artık silahların değil, sevginin konuştuğu bir ülke… Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda bir vicdan çağrısı, bir toplumsal barış projesidir. Her bir ferdin huzur içinde yaşadığı, farklılıklarımızla bir arada durabildiğimiz bir geleceğin adıdır.

Bu ülke, yıllarca terörle sınandı ama asla boyun eğmedi. Şimdi yeni bir sayfa açmanın, geçmişin yaralarını sarıp geleceği hep birlikte inşa etmenin tam zamanıdır. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Birlikte büyük bir milletiz. Bugün, kardeşliğin sesini yükseltme, barışın kapılarını ardına kadar açma, umudu büyütme günüdür. Artık hiçbir çocuk korkuyla büyümesin, hiçbir genç toprağa düşmesin, hiçbir aile evladını kara toprağa emanet etmesin. Terörsüz Türkiye, ortak sorumluluğumuzdur. ve buna ulaşmak için birliğimizi, inancımızı ve dayanışmamızı koruyacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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