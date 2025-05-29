Leyen: Dünya Yeniden İmparatorluk Hayalleriyle Şekilleniyor

- Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: "Dünya imparatorluk hayalleriyle şekilleniyor"

BERLİN - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya'da düzenlenen törende yaptığı açıklamada, "Barışın getirdiği kazanca güvenebileceğimizi düşündük. Ama bu dönem sona erdi. Dünya yeniden imparatorluk hayalleri ve savaşlarıyla şekilleniyor" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya'da düzenlenen törende 1950 yılından bu yana Avrupa'ya ve Avrupa'nın birleşmesine olağanüstü katkı sağlayan kişi veya kurumlara verilen Şarlman Ödülü'ne layık görüldü. Aachen kentinde düzenlenen törende ödülünü alan Ursula Von der Leyen, yaptığı konuşmada, 21. yüzyıla uygun, Avrupa'nın kendisi tarafından şekillendirilen ve yönetilen yeni bir "Pax Europaea (Avrupa Barışı) anlayışı"nı savundu. Leyen, "Bir zamanlar uluslararası düzen diye güvendiğimiz yapı, hızla uluslararası düzensizliğe dönüştü" dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini, onlarca yıl süren istikrarın ardından eski hakikatleri yıkan bir dönüm noktası olarak tanımladı.

ABD öncülüğündeki NATO ittifakının uzun süre Avrupa'da bir rahatlık duygusuna neden olduğunu vurgulayan Von der Leyen, soğuk savaş sonrası döneme atıfta bulunarak, "Barışın getirdiği kazanca güvenebileceğimizi düşündük. Ama bu dönem sona erdi. Dünya yeniden imparatorluk hayalleri ve savaşlarıyla şekilleniyor" diye konuştu.

"Bu 10 yılda yeni bir uluslararası düzen oluşacak"

Demokratik toplumların düşmanlarının yeniden silahlandığını ve harekete geçtiğini kaydeden Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, "Bunun en çarpıcı örneği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik acımasız ve vahşi savaşıdır" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ve üye devletlerin yüz milyarlarca euroluk savunma harcamalarını artırma kararlarına değinen Von der Leyen, "Zaman değişiyor ve Avrupa da onunla birlikte değişiyor. Bunu barışı savunmak için her şeyi ortaya koymak adına yapıyoruz. Bu 10 yılda yeni bir uluslararası düzen oluşacak. Bu düzenin Avrupa ve dünya için doğuracağı sonuçları sadece kabullenmek istemiyorsak, onu bizim şekillendirmemiz gerekiyor" dedi.

"Tarih, kararsızlığı ve gecikmeyi affetmez" ifadelerini kullanan Leyen, Avrupa'nın görevinin "bağımsızlık" olduğunu vurguladı.

"Kıtamızda özgürlüğü koruma ve güçlendirme konusunda kenarda durmayacağız"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise törende yaptığı açıklamada, "Almanya, bu güçlü ve birleşik Avrupa'ya bağlıdır. Kıtamızda özgürlüğü, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan onurunu koruma ve güçlendirme konusunda kenarda durmayacağız. Kıtamızda özgürlüğü, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan onurunu koruma ve güçlendirme konusunda kenarda durmayacağız" şeklinde konuştu. Başbakan Merz, Almanya'nın, Haziran'daki NATO zirvesinde, Avrupa'nın kendi güvenliğine dair sorumluluğunu yansıtan "ileriye dönük kararlar" almaya hazır olduğunu belirtti.

Uluslararası Şarlman Ödülü'nün önceki sahipleri arasında, vefat eden Papa Francis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bulunuyor.