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Letonya Refah Bakanı Uzulnieks, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle görevden alındı

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Letonya Başbakanı Andris Kulbergs, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle Refah Bakanı Reinis Uzulnieks'i görevden aldığını açıkladı.

Letonya Başbakanı Andris Kulbergs, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle Refah Bakanı Reinis Uzulnieks'i görevden aldığını açıkladı.

Başbakan Kulbergs, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, alkollü araç kullanan bir bakanın toplumu tehlikeye attığını ve bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Alkollü araç kullanan kişinin başkalarının sağlığını ve hayatını tehlikeye attığının altını çizen Kulbergs, "Bir bakan açısından bu, sorumsuz ve kesinlikle kabul edilemez bir davranıştır. Bu nedenle Uzulnieks'in görevden alınması tek doğru karardır." ifadelerini kullandı.

Kulbergs, Uzulnieks'in yerine Uldis Augulis'in Refah Bakanlığı görevini vekaleten yürüteceğini duyurdu.

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alkollü araç kullanmanın tehlikeli ve suç teşkil eden bir davranış ve özellikle kamu görevlilerinin bu tür eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Hiç kimsenin kanunların üzerinde olmadığına dikkati çeken Rinkevics, alkollü araç kullanan sürücüyü durduran polislere teşekkür etti ve büyük bir felaketin önlenmiş olabileceğini belirtti.

Letonya Televizyonu LTV'nin haberine göre, dün kanında 3,5 promil alkol olduğunun belirlenmesinin ardından polis tarafından gözaltına alınan Uzulnieks, halen başkent Riga'daki geçici gözaltı merkezinde tutuluyor.

Kaynak: AA
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