Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics, seçim galibi Kulbergs'e hükümet kurma görevini verdi

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Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, 3 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerde 41 sandalye kazanarak rekor kıran Birleşik Liste (AS) lideri ve mevcut Başbakan Andris Kulbergs'e yeni hükümeti kurma görevini verdi.

Letonya'nın kamu yayıncısı LSM'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Rinkevics, Kulbergs ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tüm siyasi oluşumların genel seçim sonuçlarına saygı duyduğunu belirten Rinkevics, parlamentoya seçilen tüm siyasi oluşumların temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin ardından Kulbergs'e yeni hükümeti kurma görevini verme kararını aldığını bildirdi.

Rinkevics, mevcut Başbakan Kulbergs'in yeni hükümet için başbakan adayı olacağını ve parlamentoya seçilen siyasi oluşumlarla hükümet koalisyonu oluşturma ve görev ve sorumlulukların dağılımı konusunda görüşmeler yürüteceğini dile getirdi.

Letonya'da 3 Ekim'de yapılan genel seçimlerde, Başbakan Kulbergs liderliğindeki AS ittifakı, oyların yüzde 35,28'ini alarak ilk sırada yer aldı ve 100 sandalyeli parlamentoda 41 milletvekiliyle temsil edilmeye hak kazandı.

AS, bu sonuçla Letonya Parlamentosu tarihinde tek bir siyasi oluşumun kazandığı en yüksek milletvekili sayısına ulaştı.

Üçlü koalisyon seçeneği

LSM'ye konuşan uzmanlar, yeni hükümet kurma seçenekleri arasında üçlü koalisyon seçeneğini öne çıkardı.

Uzmanlar, Kulbergs'in liderliğindeki AS ittifakının, Ulusal İttifak (NA) ve Yeni Birlik (JV) ile NATO ve Avrupa Birliği yanlısı politikalar, savunma harcamalarının artırılması, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, Rusya'ya karşı yaptırımların devamı ve doğu sınırının güçlendirilmesi konularında ortak bir tutum sergilediğine dikkati çekti.

Söz konusu siyasi oluşumların koalisyon kurması halinde, 58 milletvekiliyle parlamento çoğunluğu sağlanabilecek.

Resmi seçim sonuçlarının 12 Ekim'e kadar onaylanması beklenirken, yeni seçilen parlamentodaki ilk oturumun 3 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA