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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyunlarını İstanbul'da Müze Gazhane'de sahneliyor

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyunlarını İstanbul'da Müze Gazhane'de sahneliyor
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İBB Şehir Tiyatroları ile Lefkoşa Belediyesi işbirliğiyle Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyunları İstanbullu tiyatroseverlerle buluşuyor. Yanlışlık Müze Gazhane'de sahnelendi; Bir İhtimal Kabare yarın ve 26 Eylül'de, Aşk İçinde Mahpushane 28-29 Eylül'de izlenebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ile Lefkoşa Belediyesi arasındaki uluslararası işbirliği kapsamında Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun sahnelediği oyunlar İstanbullu tiyatroseverlerle buluşuyor.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Albert Camus'nün yazdığı, Nehir Demirel'in yönettiği "Yanlışlık" oyunu, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde sahnelendi.

Oyunda bir anne ve kızının işlettiği otele gelen yalnız ve varlıklı müşterileri öldürerek paralarını aldığı hikaye anlatılıyor ve Özgür Oktay, Gülsefa Dede, Nejdet Serkan Sadıkoğlu, Hatice Tezcan ve Barış Refikoğlu rol alıyor.

"Bir İhtimal Kabare", yarın ve 26 Eylül'de Müze Gazhane'de sahnelenecek

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, İstanbul programı kapsamında "Bir İhtimal Kabare" ve "Aşk İçinde Mahpushane" oyunlarını da sanatseverlerle buluşturacak.

"Bir İhtimal Kabare", yarın ve 26 Eylül'de saat 20.00'de Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde izlenebilecek. Aliye Ummanel'in yazıp yönettiği oyun, Lefkoşa'nın 1958-1963 yılları arasındaki dönemine tarihsel olaylar eşliğinde odaklanıyor.

Bir kabarede geçen hikaye üzerinden farklı etnik kimliklere sahip insanların bir arada yaşama çabasına odaklanan oyunda Osman Ateş, Döndü Özata, Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Barış Refikoğlu, Gülsefa Dede ve Altekin Erginel rol alıyor.

"Aşk İçinde Mahpushane" oyunu 28 ve 29 Eylül'de izlenebilecek

"Aşk İçinde Mahpushane" oyunu ise 28 ve 29 Eylül'de saat 20.00'de yine aynı Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Nazım Hikmet'in yaşamından ve eserlerinden hareketle hazırlanan oyunda, şairin gençlik yılları, aşkları ve mahkumiyet döneminin yanı sıra toplumsal mücadelesi ele alınıyor.

Hikmet'in yazdığı, Yaşar Ersoy'un oyunlaştırıp yönettiği yapımda, Aytunç Şabanlı, İzel Seylani, Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Döndü Özata, Melihat Melis Günalp, Umut Ersoy, Kurtuluş Altaylı ve Altekin Erginel rol alıyor.

Kaynak: AA
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