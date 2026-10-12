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Lavrov, Zelenskiy'in ateşkes çağrılarını 'zaman kazanma' olarak niteledi

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in ateşkes çağrılarının silahlanmak için zaman kazanma amacı taşıdığını savundu ve onun soluklanma fırsatını hak etmediğini söyledi. Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmaya devam edeceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ateşkes çağrılarıyla silahlanmak için zaman kazanmaya çalıştığını belirterek, "Onun böyle bir soluklanma fırsatını hak ettiğini düşünmüyorum." dedi.

Lavrov, Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya'nın enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda anlaşmaya vardığına dair açıklamasının doğru olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Lavrov, bu anlaşmanın statüsü konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin tepkisine atıfta bulunabileceklerini belirtti.

Lavrov, "Kendisine (Zelenskiy'e) aynı soru yöneltildiğinde böyle bir anlaşmadan haberdar olmadığını ve bu konuda (kendisine) bazı açıklamaların yapılmasından memnuniyet duyacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

"Ateşkes söylemi Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma sloganının yerini aldı"

Ateşkes konusunda Zelenskiy'nin defalarca konuştuğunu hatırlatan Lavrov, "Son aylarda bu 'ateşkes' sloganı, hem Zelenskiy'nin hem de onun Batılı efendilerinin söyleminde, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma sloganının yerini aldı. Amaç tek ve çok basit: Soluklanma fırsatı elde etmek için zaman kazanmaya çalışmak." diye konuştu.

Lavrov, Ukrayna'nın seçim için istediği 2 ayın verilmesi halinde gücünü yeniden toparlayacağını, Avrupa'nın Kiev'i yeni silahlarla donatacağını savundu.

Zelenskiy'nin Trump'ın açıklaması karşısında sergilediği "yapmacık şaşkınlığın" yalnızca tek bir şeyi gösterdiğini aktaran Lavrov, "Onun böyle bir soluklanma fırsatını hak ettiğini düşünmüyorum. Bir kez daha verilen güvencelere ve vaatlere kanacağımızı da düşünmüyorum." diye konuştu.

"Rusya hiç kimseye hesap vermek zorunda değil"

Rusya'nın Ukrayna'da "özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaya" devam edeceğini vurgulayan Lavrov, bu hedeflerin herkes tarafından gayet iyi bilindiğine dikkati çekti.

Lavrov, Zelenskiy'nin ve onun Avrupalı efendilerinin zikzaklarının ve sürekli yön değiştirmelerinin aksine, bu hedefleri hiçbir zaman değiştirmediklerini kaydederek, "Dolayısıyla hiç kimseye karşı kendimizi savunmak veya herhangi bir konuda hesap vermek zorunda değiliz." dedi.

"Çözüm, Filistin Devleti'nin kurulmasını gerektiriyor"

Lübnan'ın, İsrail'in saldırganlığına ve işgaline maruz kalmaya devam ettiği ve Moskova'nın bu yönde atacağı adımlar hakkında bir soruya verdiği yanıtta Lavrov, İsrail'in eylemlerinin hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) mevcut kararlarıyla hem de ABD'li arabulucuların belirlediği hedeflerle doğrudan çeliştiğine işaret etti.

Lübnan'ı açık bir biçimde desteklediklerinin altını çizen Lavrov, "İsrail'in güvenliğinin, Arap komşularıyla ilişkilerinin tamamen çözüme kavuşturulması çerçevesinde ve Orta Doğu'daki bütün sorunların BMGK kararları temelinde, kapsamlı biçimde çözülmesi bağlamında sağlanmasından yanayız. Bu da elbette bir Filistin Devleti'nin kurulmasını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

"Orta Doğu ülkeleri dışarıdan müdahale olmadan anlaşmalı"

Lavrov, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil tesislere ve havalimanlarına yönelik saldırılarına ilişkin soruyu da yanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklama yaptığını hatırlatan Lavrov, "Arap Yarımadası'nda, Babulmendep Boğazı ve Hürmüz Boğazı bölgelerinde sivil tesislere ve özellikle sivillere zarar veren her türlü saldırının derhal durdurulmasını talep ettik." dedi.

Lavrov, Rusya'nın Basra Körfezi ve çevresinde kolektif güvenlik sistemi oluşturulması yönündeki girişimlerini uzun süredir sürdürdüğünü belirterek, Suudi Arabistan, diğer Körfez ülkeleri ve İran'ın bu girişimleri hayata geçirmesini umduklarını söyledi.

Bölge ülkelerinin dış müdahale olmadan kendi aralarında anlaşması gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Bölge ülkelerinin dışarıdan müdahale olmaksızın kendi aralarında anlaşmaya varmaları yönünde somut adımlar atılması halinde, bunun uzun vadeli ve kalıcı bir çözüme ulaşmanın en gerçekçi yolu olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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