Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarına karşı dayanışma vurgusu yaptı. İki taraf, durumun tırmanmasını önlemek ve diyalog yoluyla bir çözüm bulma çabalarını desteklediklerini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un Rodriguez ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Venezuela'ya silahlı saldırısı karşısında Moskova'nın Venezuela halkıyla olan güçlü dayanışmasını dile getirdiği belirtildi.
Rusya'nın, Venezuela'nın ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumayı amaçlayan Bolivarcı hükümetin politikasını desteklemeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Taraflar, durumun daha fazla tırmanmasını önleme ve diyalog yoluyla durumdan bir çıkış yolu bulma yönündeki çabaları desteklediklerini ifade ettiler." denildi.
Açıklamada, her iki tarafın görüşme sırasında, Rusya ve Venezuela arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı daha da güçlendirme konusundaki karşılıklı yaklaşımı paylaştıkları ifade edildi.