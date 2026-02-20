Haberler

Rusya ve İran dışişleri bakanları, nükleer programla ilgili durumu görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefonda, İran'ın nükleer programı ve ABD ile yapılan nükleer görüşmeler üzerindeki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda nükleer programla ilgili durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran tarafının talebi üzerine, Lavrov ve Erakçi telefonda görüştü.

İran'ın nükleer programıyla ilgili durumun ele alındığı görüşmede, ABD ile İran arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan nükleer görüşmelerin sonucu istişare edildi.

Rus tarafı, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) çerçevesinde İran'ın meşru haklarına saygı gösterilmesi doğrultusunda adil ve diplomatik çözümler bulmayı amaçlayan müzakere sürecini desteklediğini vurguladı.

İki bakan ayrıca, gündemdeki konulara da değindi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
TEM'de iki tır çarpıştı! Şoför araçta sıkıştı

TEM'de feci kaza! Şoför araçta sıkıştı
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
Yıllar sonra sahneye dönen Bergüzar Korel'den duygusal itiraf

''Bacaklarım kadar sesim de titredi''
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı