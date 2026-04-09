Lavrov, İranlı mevkidaşı Erakçi ile ABD-İran arasındaki geçici ateşkesi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD-İran arasındaki geçici ateşkesi ele aldı ve müzakerelerin başarılı olması umudunu dile getirdi.

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ele alındığı görüşmede, Rus tarafı bu ateşkesi memnuniyetle karşıladı, sağlanan anlaşmaların bölgesel boyutta olduğunu ve Lübnan'ı da kapsadığını vurguladı.

Bakan Lavrov görüşmede, İran ile ABD arasında yapılacak müzakerelerin başarılı olacağı umudunu paylaşarak, bölgede uzun vadeli barış ve sağlam güvenliğin sağlanması konusunda destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Erakçi de Rusya'ya, Basra Körfezi'ndeki durumla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) sergilediği tutumdan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
