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Rusya: Ukrayna'nın NATO'ya girmesine izin vermeyiz

Rusya: Ukrayna'nın NATO'ya girmesine izin vermeyiz
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu duruma izin vermeyeceklerini açıkladı. Lavrov, Macaristan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede, Ukrayna krizinin çözümü için NATO'nun doğuya doğru ilerleyişinin durdurulması gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Ukrayna krizine değindi. Krizin çözümü için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, "Nedenlerden biri, NATO'nun doğuya doğru ilerleyerek, Ukrayna'yı içine çekme girişimi. Bu, Rus sınırlarında askeri tehdit oluşturuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Buna izin vermeyeceğiz." dedi.

"MÜZAKERELERE HAZIRIZ"

Lavrov, Ukrayna'daki çatışmaların dondurulması ihtimaline ilişkin, "bunun, barışa götüren yol olmadığını" vurguladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini de değerlendiren Lavrov, "Ukrayna ile ülkemizin meşru çıkarlarının kapsamlı şekilde dikkate alınması doğrultusunda müzakerelere hazırız." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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