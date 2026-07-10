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Rusya: Ukrayna, Afrika'da Rusya'ya dost ülkelere karşı eylemlerde bulunuyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında Burundi'yi ziyaret ederek, Ukrayna'nın kıtada Rusya'ya dost ülkelere karşı eylemler yaptığını öne sürdü. Lavrov, Afrika'daki sorunların Afrikalılar tarafından çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Afrika'da Rusya'ya dost ülkelere karşı eylemlerde bulunduğunu öne sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Afrika turu kapsamında Burundi'nin Bujumbura kentine ziyaret gerçekleştirdi.

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye tarafından kabul edilen Lavrov, Burundi Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Edouard Bizimana ile bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Burundi ile ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Afrika'daki sorunların Afrikalılar tarafından çözülmesi gerektiğini belirten Lavrov, Afrikalı ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) adil temsilinin önemini vurguladı.

Sergey Lavrov, Afrika'daki ülkelerin içişlerine dışardan müdahale edildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin meşru hükümeti, Burundi'nin desteğiyle saldırganlığa karşı koyuyor. Bu saldırganlık, Ukraynalılar dahil yabancı temsilcilerin desteğiyle M-23 grubu tarafından sürdürülüyor. Ukraynalılar, kıtadaki birçok çatışmaya dahil olmaya çalışıyor ve ülkelerin meşru hükümetlerine karşı hareket ediyor. Onlar, bunu Afrika kıtasında siyasi bir güç olarak kendilerini kabul ettirmek ve Rusya'ya dost ülkeler için sorun yaratmak için yapıyor."

Bakan Lavrov, Burundi'ye Ukrayna konusunda dengeli yaklaşım sergilemesinden dolayı minnettar olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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