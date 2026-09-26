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Lavrov ile Wadephul, yaklaşık 4 yıl sonra ilk kez görüşüp Ukrayna'yı ele aldı

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile New York'ta bir araya gelerek ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı. Görüşme, Alman tarafının talebi üzerine yapıldı ve ikili yaklaşık 4 yıl sonra ilk kez görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Wadephul New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

Alman tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede, Rusya ile Almanya arasındaki ilişkiler ve Ukrayna'daki durum istişare edildi. Wadephul, "Alman hükümetinin bu ve diğer konularla ilgili defalarca açıkladığı tutumunu" teyit etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Alman tarafının Lavrov ile Wadephul arasındaki görüşme öncesinde, medyanın erişiminin kısıtlanmasını, açılış konuşmalarının kayda alınmamasını ve soru sorulmamasını talep ettiğini bildirdi.

Rus ve Alman dışişleri bakanları yaklaşık 4 yıl sonra ilk kez görüştü.

Lavrov, son kez, eski Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile 18 Ocak 2022'de görüşmüştü.

Kaynak: AA
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