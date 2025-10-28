Haberler

Lavrov: ABD'nin Anchorage Zirvesi İle Geliştirilen İlkeler Umut Verici

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Anchorage zirvesinde geliştirdiği ilkelere bağlı kalmasını umduğunu belirtti. Lavrov, Avrasya bölgesindeki jeopolitik gelişmeler ve NATO ile AB'nin eylemlerine yönelik eleştirilerde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'daki zirvede geliştirilen ilkelere bağlı kalacağını umduğunu belirterek, "Bu ilkeler, Amerikan inisiyatifiyle geliştirildi." dedi.

Lavrov, Belarus'ta düzenlenen 3. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı'na katıldı.

Konferansta konuşma yapan Lavrov, Avrasya bölgesinin çok kutuplu dünya düzeninin jeopolitik merkezi haline geldiğini ifade ederek, "Burada başlayan süreç, uluslararası ilişkilere etki oluşturuyor. Avrasya kıtasında aynı anda birkaç bağımsız medeni merkezinin güçlenmesi söz konusu. Bu merkezler, dünya çoğunluğunu temsil ediyor." şeklinde konuştu.

Lavrov, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin eylemlerini eleştirerek, "Batılılar, Rusya ve Belarus'un batısında yeni büyük bir Avrupa savaşı için hazırlıklar yaptığını gizlemiyor, bunun için koalisyonlar kuruyor." ifadesini kullandı.

Avrupalı ülkelerin askerileştirilmesi sürecinin hızlandırıldığına dikkati çeken Lavrov, bu devletlerde askeri savunma sanayisinin finansmanın artırıldığını, büyük çaplı askeri tatbikatların yapıldığını, askeri lojistik bağlantıların güçlendirildiğini ifade etti.

Rus Bakan, sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa NATO üyeleri, Kiev yönetimine askeri, maddi ve siyasi destek sağlayarak Ukrayna'da çatışmaları uzatıyor. Avrupa ülkelerinin yönetimlerinin birçoğu, ABD yönetimini Ukrayna krizini, temel nedenlerinin ortadan kaldırılması yoluyla çözme fikrinden vazgeçtirmek için tüm gücüyle çabalıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizini samimi şekilde çözmek istediğini ve Anchorage zirvesinde geliştirilen ilkelere bağlı kalacağını umuyoruz. Bu ilkeler, Amerikan inisiyatifiyle geliştirildi."

Rusya'nın NATO ve AB ülkelerine saldırma niyetinde olmadığını dile getiren Lavrov, bu pozisyonu Avrasya bölgesiyle ilgili güvenlik garantilerine dahil etmeye hazır olduklarını, ancak Batı'nın bunu istemediğini savundu.

Lavrov, "Avrasya bölgesinin NATO derebeyliğine dönüştürülmesine karşı çıkıyoruz. Avrasya kıtası dışından gelebilecek dış tehditlere karşı güvenlik garantileri üzerinde uzlaşıya varılması, ortak alanımızı çatışmalardan arındıracak ve karşılıklı olarak faydalı ve üretken işbirliği için elverişli hale getirecek." diye konuştu.

Avrupa Atlantik ve Hint Pasifik bölgesindeki güvenliğin bölünmez olduğunu vurgulayan Lavrov, "NATO, bölgesel güvenlik mimarisinin temellerini sarsarak, Pasifik Okyanusu'nda kendine bir yer edinmeye çalışıyor. Bu Çin'in durdurulması, Rusya'nın izole edilmesi ve Kuzey Kore ile karşı karşıya gelinmesi amacıyla yapılıyor." dedi.

NATO'nun Arktika bölgesine yönelik faaliyetlerinin canlandırılması yönündeki planların endişe verici olduğunu belirten Lavrov, bu bölgede barışın korunması ve işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
500
