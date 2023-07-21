Bingöl'de Genç-Diyarbakır kara yolu Tapantepe mevkiinde lastikleri alev alan tırın imdadına, Genç itfaiye ekipleri yetişti. Bingöl'den Gaziantep'e ev eşyası taşıyan tırın lastikleri aniden alev aldı. Tır sürücüsü durumu fark ederek Genç Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, bölgeye giderek alev alan lastikleri söndürdü.

Lastikleri alev alan tıra itfaiye ekipleri müdahale etti

BİNGÖL - Bingöl'de Genç- Diyarbakır kara yolu Tapantepe mevkiinde lastikleri alev alan tırın imdadına, Genç itfaiye ekipleri yetişti.

Alınan bilgilere göre, Bingöl'den Gaziantep'e ev eşyası taşıdığı öğrenilen tırın lastikleri, Genç-Diyarbakır kara yolu Tapantepe mevkiinde bir anda alev aldı. Durumu fark eden tır sürücüsü, Genç Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler, alev alan lastikleri söndürdü.