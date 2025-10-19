Lapseki Muhtarları Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki muhtarlar, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Lapseki Muhtarlar Derneğince 19 Eylül Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret programı düzenlendi.

Dernek Başkanı Mehmet Özgün ile ilçedeki belde ve köy muhtarları, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mehmet Özgün, bu yıl farklı bir program düzenleyerek 19 Eylül Muhtarlar Günü'nde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki kabrine gittiklerini ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisinde Çanakkale milletvekillerini ziyaret edeceklerini belirtti.