Lahey'deki temyiz mahkemesinden Kosova gaziler derneğinin eski yöneticilerine ceza indirimi

Hollanda'nın Lahey kentindeki "Kosova Özel Savcılığı ve Odaları" kapsamındaki Temyiz Mahkemesi, 4,5'ar yıl hapis cezasına çarptırılan Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Savaş Gazileri Derneği eski yöneticileri Hysni Gucati ve Nasim Haradinaj'ın cezalarında üçer ay indirime gitti.

Hollanda'nın Lahey kentindeki "Kosova Özel Savcılığı ve Odaları" kapsamındaki Temyiz Mahkemesi, 4,5'ar yıl hapis cezasına çarptırılan Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Savaş Gazileri Derneği eski yöneticileri Hysni Gucati ve Nasim Haradinaj'ın cezalarında üçer ay indirime gitti.

Temyiz, sanıkların dört yıl üçer ay hapis cezasını onarken, gözaltı sürelerinin de ceza süresinden sayılacağı açıklandı.

Oturum sırasında ceza indirimi için Gucati'nin 20 gerekçe, Haradinaj'ın ise 24 gerekçe sunduğunu ancak heyet tarafından sadece "korunan kişinin kimliğinin yetkisiz olarak ifşa edilmesi" ile ilgili olan gerekçenin kabul edildiği bildirildi.

Priştine'de 25 Eylül 2020'de gözaltına alınmasının ardından Lahey'deki gözaltı merkezine götürülen Gucati ve Haradinaj, şüpheli sıfatıyla yaklaşık 1 yıl süren davalarında 2022'de mahkemenin çalışmalarının gizliliğini ihlalden 4,5'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Duruşma heyeti, Gucati ve Haradinaj'ın Eylül 2020'de düzenlediği 3 basın toplantısı, 20'den fazla medya açıklaması ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Özel Soruşturma Görev Gücü ve Özel Savcılığın soruşturma ve iç çalışmalarına ilişkin gizli bilgileri ifşa ettiğine karar vermişti.

Kosova Özel Odaları ve Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, Hollanda'nın Lahey kentinde 2011'de kuruldu.

Kosova'da 1998-2000 yıllarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla oluşturulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel savcılık, 2019'un başından bu yana onlarca eski UÇK mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

2020'den beri Lahey'de tutuklu bulunan UÇK Komutanları, eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, eski Meclis Başkanları Yakup Krasniçi ve Kadri Veseli ile eski Milletvekili Recep Selimi hakkındaki ilk iddianame 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.

Thaçi ve diğer sanıkların Lahey'deki yargılanmasına 1 Mart'ta başlanması bekleniyor.