Lahey'de NATO Zirvesi Öncesi Protesto Gösterisi

Lahey'de NATO Zirvesi Öncesi Protesto Gösterisi
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Hollanda'nın Lahey kentinde yüzlerce kişi, savunma harcamalarının artırılmasına karşı çıkmak ve NATO ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Göstericiler ayrıca ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısını da kınadı.

LAHEY, 23 Haziran (Xinhua) -- Hollanda'nın Lahey kentinde toplanan yüzlerce kişi, üye devletlerin savunma harcamalarının artırılması yönünde baskı yapılması beklenen NATO zirvesi öncesinde protesto gösterisi gerçekleştirdi.

NATO'yu ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden göstericiler, ABD'nin bir gün önce İran'ın üç nükleer tesisine düzenlediği hava saldırısına da karşı çıkarak "İran Savaşına Hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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Yorumlar (1)

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