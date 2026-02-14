Hollanda'da Tramvaylar Çin Yeni Yılı İçin Kırmızıya Büründü
Hollanda'nın Lahey kentinde, Çin Yeni Yılı'nı kutlamak amacıyla süslenen özel bir tramvay, 13 Şubat 2026'da seyahat etmeye başladı. Bu tramvay, kente neşe ve coşku getirdi.
LAHEY, 14 Şubat (Xinhua) -- Hollanda'nın Lahey kentinde yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için süslenen bir tramvay, 13 Şubat 2026.
Lahey'in en yoğun tramvay hattında hizmet vermeye başlayan özel tasarımlı tramvay, kent sakinlerine Çin Yeni Yılı'nın coşkusunu taşıdı. (Fotoğraf: Shao Haijun/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel