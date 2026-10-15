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Lahbib, yardım görevlilerine saldırıların sorumlularından hesap sorulmasını istedi

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AB Komisyonu üyesi Hadja Lahbib, Brüksel'deki uluslararası konferansta insani yardım çalışanlarına saldırıların cezasız kalmamasını istedi. Lahbib, İHA'ların ekmek ya da aşı taşıyan görevlileri hedef aldığını, yardım sembollerinin 'nişan tahtasına' döndüğünü söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, eskiden "Ateş etmeyin!" anlamına gelen Kızılhaç amblemi, mavi kask ve beyaz bayrak gibi sembollerin bugün bazıları için "nişan tahtasına" dönüştüğünü belirterek, insani yardım çalışanlarına saldıranların adalet önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Lahbib, Brüksel'de AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İrlanda tarafından düzenlenen "İnsani Yardım Çalışanlarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Konferans"ın açılışında konuşma yaptı.

Başkalarına yardım etmenin insanları tehlikeye atmaması gerektiğini vurgulayan Lahbib, mevcut durumda insansız hava araçlarının (İHA) ekmek ya da aşı taşıyan görevlileri hedef aldığını kaydetti.

Lahbib, eskiden "Ateş etmeyin!" anlamına gelen Kızılhaç amblemi, mavi kask ve beyaz bayrak gibi sembollerin bugün bazıları için "nişan tahtasına" dönüştüğünü belirterek, dezenformasyon nedeniyle insani yardım çalışanlarının hedef haline gelebildiğini söyledi.

İnsani yardım operasyonlarının bütçe daralması problemiyle karşı karşıya olduğunu, bu nedenle görevlilerin sahada daha fazla risk almak zorunda kaldığını ifade eden Lahbib, "Elbette kınama mesajları yayımlayabiliriz ancak kınamak, bir İHA'yı durdurmaya ya da sorumluların hesap vermesini sağlamaya yetmez." dedi.

Lahbib, "İnsani yardım çalışanlarına saldıranlar adalete hesap vermelidir. Uluslararası insancıl hukuk tam da bunun için vardır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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