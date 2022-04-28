Ladik'te Kadir Gecesi idrak edildi

Ladik Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlara ballı süt ve kek ikram etti.

Ladik Belediyesince Kadir Gecesi dolayısıyla Merkez Avcı Sultan Merkez Camisi avlusunda teravih namazı sonrası vatandaşlara ballı süt ve kek ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'nin dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, sevginin, saygının ve hoşgörünün birleştirici yönünün daha fazla öne çıktığı en özel günlerden olduğunu vurguladı.

Tutulan oruçlar, yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek ramazan ayını idrak ettiklerini dile getiren Özel, "Ramazan ayı Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Kadir Gecesi, Rabb'imizin insanlığa bir rahmet kapısı, bir umut pınarı olarak bahşettiği en faziletli ve kutsal gecelerden biridir. Tüm hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.