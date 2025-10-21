Ladik Belediye Başkanı Topal, Hafızlıkta Türkiye Birincisi Burcu İlbay'ı Tebrik Etti

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, hafızlıkta Türkiye birincisi olan Burcu İlbay'ı tebrik etti.

Topal, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kız Kur'an kurslarında düzenlenen yarışmalarda Samsun il, Karadeniz bölge ve Türkiye birinciliği elde eden Ladik Bolat Mahallesi Kız Kur'an Kursu öğrencisi Burcu İlbay'ı ziyaret etti.

Başkan Topal, "hHafızlık gibi sabır, azim ve kararlılık gerektiren bir yolda üstün gayret göstererek Türkiye birinciliğini elde eden genç hafıze kızımızı gönülden kutluyorum. Bu başarı bizleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen ailesine, hocalarına ve destek veren herkese minnettarım. İlçemizin adını tüm Türkiye'ye duyurdunuz, Allah emekleriniz zayi etmesin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Topal, Burcu İlbay'ı çeyrek altınla ödüllendirirken, diğer kursiyerlere de çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette Ladik İlçe Müftüsü Kemal Menceloğlu ile kurs hocası ve yöneticisi Mustafa Taslak da hazır bulundu.