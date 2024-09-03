KYK Ücretlerine Yapılan Zammın Gençlerin Eğitim ve Barınma Hakkını Hedef Aldığı İddia Edildi

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ücretlerine yapılan yüzde 50'lik zammın gençlerin eğitim ve barınma hakkını hedef aldığını belirterek, "Fahiş zamlar, öğrencilerimizi asgari yaşam koşullarına dahi erişemeyen balık istifi yurtlara mecbur bırakıyor. Gençlerimizin geleceğini tehdit eden her unsur ülkemizin de geleceğini tehdit ediyor. Ancak anlaşılan o ki AKP iktidarı bu gerçeği göremiyor" dedi.

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Kredi ve Yurtlar Kurumu ücretlerine gelen yüzde 50 zamma tepki gösteren İYİ Parti Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan, kararın maddi zorluklarla mücadele eden gençleri daha da zor duruma soktuğunu vurgulayarak, şu açıklamayı yaptı:

"En düşük KYK ücreti 345 liradan 517 TL'ye, en yükseği ise 570 liradan 855 TL'ye çıkmış durumda. Bu artışlar öğrencilerimizin ve ailelerinin sırtına ağır bir yük bindiriyor. Fahiş zamlar, öğrencilerimizi asgari yaşam koşullarına dahi erişemeyen balık istifi yurtlara mecbur bırakıyor. Gençlerimiz ülkemizin geleceği. Biz onların önünü açmak, eğitim hayatlarını ileriye taşımak yerine sosyal devlet ilkemizi unutuyor; zam üstüne zam yapıyoruz. Gençlerimizin geleceğini tehdit eden her unsur ülkemizin de geleceğini tehdit ediyor. Ancak anlaşılan o ki AKP iktidarı bu gerçeği göremiyor."

KYK yurtlarındaki ücret artışlarının yalnızca geçici çözümlerle değil, kalıcı ve kapsamlı politikalarla ele alınması gerektiğini söyleyen Aslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimizin eğitim ve barınma haklarını koruyacak çözümler üretmeliyiz. İlk adım olarak KYK yurt ücretlerindeki bu fahiş zamlar geri alınmalı ve devlet yurtları daha erişilebilir hale getirilmeli. Yurtlarımızın kapasitelerini artırmamız ve her öğrencinin barınma ihtiyacını karşılayacak yeterli sayıda yurt imkanı sunmamız gerekiyor. Zam kararı karşısında sessiz kalan CHP'yi de es geçmeyelim. AKP, gençlerin geleceğini ipotek altına alan bu fahiş zam kararına imza atarak onların umutlarını karartıyor. Ancak bu kadar önemli bir konu karşısında ana muhalefet partisinin yaptığı tek şey sessiz kalmak. Siyaset gençlerin geleceğini korumak, haksızlıklar karşısında ses çıkarmak için yapılmalı. Ancak bugün görüyoruz ki hem iktidar hem de ana muhalefet partisi gençlerimizin geleceği konusunda sessiz kalmayı tercih ediyor. Eğitim bir ülkenin en önemli yatırımıdır. Biz gençlerimizin bu hakkını savunmaya devam edeceğiz ve onların geleceğini karartacak her türlü adaletsizliğe karşı mücadele edeceğiz."