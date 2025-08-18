Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü 26 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü 26 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü 26 yaralı
Haber Videosu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüste bulunan 35 yolcudan 4'ü hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 26 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde bulunan 60 TY 228 plakalı yolcu otobüsü, Sancaktepe Yenidoğan gişeler mevkisinde virajı alamayarak devrildi. Kazada, otobüste bulunan 35 yolcudan 4 kişi hayatını kaybederken, 26 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, "18.08.2025 Pazartesi günü saat 06.15'te İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu(KMO) Sancaktepe İlçesi Paşaköy mahallesi Mevkiinde Tokat İstikametinden Tekirdağ İstikametine seyir halinde bulunan yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştır.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 35 yolcudan 4'ü hayatını kaybetmiş, 26 kişi de yaralanmıştır. Yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Güncel
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler

Bahçeli'nin memleketinde Ağıralioğlu'nun aracını durdurdular
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada

4 kişinin can verdiği otobüs kazası anbean kamerada
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Jrokez'in ölümünün ardından Eldorina hedef oldu: Ölüm ve tecavüz tehdidi aldım

Gözyaşları içinde isyan etti: Ölüm ve tecavüz tehdidi alıyorum
Haberler.com
500

Yorumlar (28)

Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

virajı alamamak nedir kardeşim o viraja kaçla girdi ALLAH bilir 3 kişiyide öldürdü utanmasanız suç yolda diye başlık atacaksınız

Yorum Beğen255
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBana İngilizce Yazın:

Suç.. fakir insanları düşünmeden.. araç üretenlerde. Fakirler sadece ÇOK UFAK araç satın alıp sürebilir. Mesela bir tekerlekli sandalye gibi araçlar. Ancak dünya bu büyük araçları yapıyor. Dünya yanlış yolda.

yanıt11
yanıt112
Haber YorumlarıBana İngilizce Yazın:

Tüm suçlular tutuklansın. Tarlada çalışsın. Onlar araba veya otobüs veya araç üretmesin. Onlar suçlu. Onlar bize sebze yetiştirsin tarlada.

yanıt1
yanıt9
Haber Yorumlarıali solak:

İnsan hayatının değeri yok Türkiye de denetim yok hiçbir şey yok insanın hiç kıymeti yok bitik ülke bitik

Yorum Beğen141
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafaharmankaya984:

otobüs şöförlerini az denetleniyor ne demek virajı alamadı kaçla gittin ??

Yorum Beğen157
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Abi Abi:

bu devirde karayolu taşımacılığı nedir, bazı ülkelerde otobüsle yolcu taşımak yasaktır, musul ve kerkükü devralan ingiliz petrol lobisi kazansın diye, bizdeki lobi karayolu/petrol kullanarak karayolu taşımacılığını zorunlu kılıoyor, demiryolu özgürlüktür. Allha rahmet eylesin ölenlere, kalanlara sabırlar versin

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Tüm 28 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü

Korkutan virüs hızla yayılıyor! Binlerce kişiye bulaştı, 90 kişi öldü
İhale yoluyla aldığı dairenin içine girince şoke oldu: Gerçekten çok üzücü

İhale yoluyla aldığı dairenin içine girince şoke oldu
Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

13 senelik aşkta mutlu son! Ünlü oyuncu dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.