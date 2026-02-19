Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde tanker devrildi; trafik yoğunluğu oluştu

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde antifiriz hammaddesi taşıyan tanker devildi.

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde antifiriz hammaddesi taşıyan tanker devildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza ile dört şeritli yolun üç şeridi trafiğe kapatıldı. Bölgede uzun araç kuyrukları görüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
