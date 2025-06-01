Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otomobil Kazası: 9 Yaşındaki Çocuğun Tedavisi Sürüyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otomobil Kazası: 9 Yaşındaki Çocuğun Tedavisi Sürüyor
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen kazada, bir otomobilin diğer bir otomobile çarpması sonucu 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Kazada 5 kişi yaralanırken, 2 kişi taburcu edildi. Tedavi süreci devam eden çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bir otomobilin aynı yönde giden başka otomobile çarptığı kazada yaralananlardan 9 yaşındaki çocuğun tedavisi devam ediyor.

Otoyolda önceki gün Ankara yönüne giden plakası öğrenilemeyen S.A. (21) idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak çarptığı aynı istikamette giden L.A'nın (29) kullandığı 34 COY 530 plakalı otomobilin takla atması sonucu yaralanan 5 kişiden 2'si daha taburcu edildi.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilden yola savrulan 9 yaşındaki O.A'nın ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada, emniyet kemeri taktıkları için hafif yaralanan 2 kişi daha önce taburcu edilmişti.

Öte yandan kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile bir aracın yol kayıt kamerasınca kaydedilmişti. Görüntülerde, sol şeritte seyir halinde olan otomobilin kontrolden çıkıp yan şeritteki otomobile çarpması, çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilden bir çocuğun yola savrulması yer alıyordu.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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