Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

KUZEY Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişi Erkan Ömerbeyoğlu Tüneli girişinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Sepetçi Mahallesi mevkisi Erkan Ömerbeyoğlu Tüneli girişinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Muhammet Ç. (40) yönetimindeki 35 TE 501 plakalı otomobil, otoyolun karışışına geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen yayaya çarptı. Kazanın şiddetiyle yaya metrelerce savrulurken, kontrolden çıkan otomobil ise yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin kontrollerinde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralandığı anlaşılan sürücü Muhammet Ç. ile araçtaki bulunan Oğuzhan K., ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından yayanın cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

KENDİSİNİ UYARAN EKİPLERDEN KAÇARKEN KAZA MEYDANA GELDİ

Tünel içerisinde yürüyen yayayı fark eden Kuzey Marmara Otoyolu işletmesi ekiplerinin, güvenlik amacıyla bu kişiyi durdurdukları, yayanın kaçması üzerine durumu otoyol jandarma ekiplerine bildirdikleri bunun üzerine jandarma ekiplerinden de kaçan yayaya yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.