Kuzey Makedonyalı genç, kurduğu akademiyle ülkede "3D dünyasının" kapısını aralıyor

EDITA ZEKJIROVIKJ/FURKAN ABDULA - Kuzey Makedonya merkezli "M3DS 3D ve Oyun Tasarımı Akademisi" (M3DS Academy for 3D and Game Design), 3 boyutlu alanda öğrencilere sunduğu eğitimlerle katılımcıları "3 boyutlu dünyada" bir yolculuğa çıkarıyor.

2019'da New York'taki Times Square'de adını "dünyanın en iyi 100 3D sanatçısı" arasına yazdırmayı başaran 27 yaşındaki Stefan Mitov, gençleri 3D alanında eğitmeyi amaçlayan akademi, 3D dünyası, 3 boyutlu baskı, 3 boyutlu film ve oyun tasarımı hakkında AA muhabirlerine değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Makedonya'da 2016'da kurduğu akademiyle ülkede 3 boyutlu teknoloji dünyasının kapısını araladığını belirten Mitov, 1970'li yıllarda Star Wars filmleriyle görsel efektlerin popüler olmaya, 3D teknolojisinin daha fazla kullanılmaya başladığını söyledi.

Mitov, 3D yapımı için 2 boyutlu bir görüntünün başka bir görüntü üzerine konup işlendiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Teknolojinin gelişmesiyle daha önceleri birbirine yapıştırdığımız nesneleri, şu an bilgisayar aracılığıyla ekliyoruz. 3D yazılımında bunları yapıyoruz. Öğrenci, her zaman modellemeyle başlıyor. Bu, 'ürünün nasıl gözükeceğine dair model oluşturma' anlamına geliyor. Daha sonra (üretilecek 3D) karakterin renginin ne olacağı üzerine çalışılıyor. Desenler, teknik açıdan işleniyor ve elle çiziliyor. Kemikler, karakterin hareket edeceği alana yerleştiriliyor. Ardından karakter canlandırılıyor ve bu, söz konusu endüstrideki en zor görevlerden biri."

3D baskı

3 boyutlu baskı çalışmalarından da bahseden Mitov, "Daha önceleri odun ve metalden üretilen makine kalıpları, günümüzde 3D baskı yöntemiyle çok daha hızlı şekilde üretilmeye başlandı. Mühendisler, 3D baskının kendi endüstrileri için mükemmel bir ilerleme olduğunu gördü. Bu şekilde biz de bu endüstriye katıldık." ifadesini kullandı.

Mitov, 3D baskının tıpta da kullanıldığına işaret ederek "Yakın zamanda diş kalıpları üretimine de başladık. Hastalar için daha doğru dişler yapılıyor ve köprüler kuruluyor. Ülkede bu adımı daha üst ve kaliteli seviyeye çıkarttığımızdan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum." dedi.

Video oyun üretimi

Akademiden mezun olup ardından bu akademide eğitmen olarak göreve başlayan 20 yaşındaki Simon Zafirovski de video oyunu üretimiyle ilgili "Karakterin tümüyle nasıl görüneceğini öğrendikten sonra oyuna hazırlık sürecine geçiyoruz. Aslında burada karaktere hayat vermek gerekiyor. Oyunda hareket edebilmesi için ona kemiklerin eklenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Zafirovski, bu sürecin ardından karakterin, oyunda daha önceden hazırlanmış bir sahneye aktarıldığını belirterek "Karakterden tamamen ayrı olarak sahne de ayarlanıyor. Burada detaylara dikkat ediliyor. Ancak daha da önemlisi, tüm sahneyi hacimli hale getirmek ve karakterin oraya ait değilmiş gibi görünmemesi için alanı detaylı olarak güzel bir şekilde elde etmek." ifadesini kullandı.

Akademi, liselere 3D yazıcılar bağışlıyor

Sosyal sorumluluk alanında çalışmalar da yapan "M3DS 3D ve Oyun Tasarımı Akademisi", bu kapsamda 3D dünyasına girmeyi amaçlayan gençlere yardım etmek ve yeni, yaratıcı, uzmanlaşmış kadrolar kurmak için liselere 3D yazıcılar bağışlıyor ve ülkedeki belediyelerde ücretsiz atölyeler düzenliyor.