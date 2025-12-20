Balkanların kaşarlı köftesi Şarska, Kuzey Makedonya'nın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor

Balkanların meşhur lezzetlerinden kaşarlı köftesi Şarska, Kuzey Makedonya'nın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Kıyma, kaşar peyniri ve baharattan oluşan bu Şarska, soğan veya tercihen yine bölgeye özgü salatalardan olan ve domates, salata, peynirden oluşan "şopska" salatasıyla tüketiliyor.

Bu özel yiyeceği oluşturan ana malzemeler olan kıyma ile kaşar peynirinin, bölgede bulunan Şar Dağları'ndan gelmesinden dolayı kaşarlı köfte, "Şar köftesi" veya "Şarska" olarak da biliniyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Eski Türk Çarşısı'nda bulunan İstanbul Lokantası, yaptığı Şarskalarıyla "ün salmış bir lokanta" olarak öne çıkıyor.

İşletme sahibi Edita Zejnulovic, AA muhabirine, lokantanın dedesi, babası ve amcası tarafından 1992'de açıldığını söyledi.

Babası ve amcasının emekli olmasının ardından bu aile lokantasını kendisinin devraldığını anlatan Zejnulovic, burada Şarksanın yanı sıra farklı sulu yemek ve ızgara yaptıklarını dile getirdi.

Zejnulovic, "Turizm haritasında yer almıyoruz, bu yüzden turistler bizi pek tanımıyor. Çarşıdaki bu yer, sadece çarşıyı çok iyi bilenler tarafından biliniyor." dedi.

Genel olarak çarşı esnafına hizmet verdiklerini belirten Zejnulovic, az sayıda olsa da şarskayı bilen ve bu lezzeti duyan turistlerin de kendilerini ziyaret ettiğine dikkati çekti.

Zejnulovic, "Şarska, babamın işe başladığı zamandan kalma bir tarif. O, tarifi kendisi oluşturdu. Şarska her yerde var ancak bu bizim özel üretimimiz." ifadesini kullandı.

Şarskanın içeriğini kendilerinin yaptığını ve tarifinin "aile sırrı" olduğunu vurgulayan Zejnulovic, tarifin dana eti, baharat ve doğal kaşar peynirinden oluştuğunu, etin yüzde yüz temiz katkısız olduğunu anlattı.

"Geleneğe, özgünlüğe ve çarşının ruhuna uygun hareket ediyoruz"

Zejnulovic, şarskanın tadının hala ilk gündeki orijinalliğini koruduğunu belirterek, "Geleneğe, özgünlüğe ve çarşının ruhuna uygun hareket ediyoruz, çünkü burası Türk Çarşısı, Eski Çarşı. Öyle ki bu yiyecekler de geçmişten kalma." dedi.

Babasının 10 yılı aşkın süredir lokantada olmadığını, alışverişi de kendisinin yaptığını anlatan Zejnulovic, ara sıra kalite kontrol amaçlı köfteyi tattığını ve gerekli uyarıları yaptığını söyledi.

Lokantanın isminin Eski Üsküp Türk Çarşısı'nın ruhuna da ithafen "İstanbul" koyduklarını dile getiren Zejnulovic, "Babam aslen Kosova'nın Gora bölgesinden. Orada doğdu ama burada büyüdü. Akrabalarından bazıları geçmişte İstanbul'a taşındı. Sanırım bunlardan dolayı, lokantamızın ismi İstanbul ile bağlantılı olabilir." diye konuştu.

Zejnulovic, ailesinden de aldığı destekle dükkanlarında müşterilerinin saygısını kazandığının altını çizerek, lokantayı Türk turistlerin de ziyaret ettiğini bildirdi.

Müşteriler şar köftesi için İstanbul'u tercih ediyor

Müşterilerden Anja Nikolovska da çarşıya yakın bir yerde çalıştığını, iş arkadaşının tavsiyesi üzerine buraya geldiğini söyledi.

Kendisine özellikle şarskayı tatması tavsiye edildiğini anlatan Nikolovska, "Bugün porsiyon olarak yiyorum ama çoğunlukla işyerimize ekmek arası götürüyoruz, 6-7 kişi birlikte şarska yiyoruz. Ancak denediğim en lezzetli şarskalardan biri diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Bir diğer müşteri Agan Aliu ise İstanbul Lokantası'na birkaç kez geldiğini ve şarskayı çok beğendiğini anlatarak, "İçindeki kaşar peynirini çok beğeniyorum. Buradaki şarska çok özel." dedi.