Kuzey Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te Plastik Malzeme Tesisinde Yangın Çıktı
ÜSKÜP, 14 Eylül (Xinhua) -- Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan "Sıfır Atık Üsküp" plastik malzeme tesisinde çıkan büyük yangından yükselen siyah dumanlar, 13 Eylül 2025. (Fotoğraf: Tomislav Georgiev/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel