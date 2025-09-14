Haberler

Kuzey Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te Plastik Malzeme Tesisinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
ÜSKÜP, 14 Eylül (Xinhua) -- Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan "Sıfır Atık Üsküp" plastik malzeme tesisinde çıkan büyük yangından yükselen siyah dumanlar, 13 Eylül 2025. (Fotoğraf: Tomislav Georgiev/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
