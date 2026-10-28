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Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Zeynula, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı ziyaret etti

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Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Zeynula, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı ziyaret etti
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Kuzey Makedonya Uluslararası İş Birlikleri ve Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

(ANKARA) - Kuzey Makedonya Uluslararası İş Birlikleri ve Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kuzey Makedonya Uluslararası İş Birlikleri ve Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula'nın Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu makamında ziyaret ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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