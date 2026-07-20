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Kuzey Makedonya'da "su zehirlenmesi" soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı

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Gostivar şehrinde şebeke suyundan kaynaklanan zehirlenme soruşturmasında su idaresi müdürü ve 2 yetkili gözaltına alındı. 3 binden fazla kişi etkilendi, yerel salgın ilan edildi.

Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde şebeke suyundan kaynaklanan zehirlenmeye ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta başlayan ve 3 binden fazla kişinin etkilendiği "su zehirlenmesi" soruşturması kapsamında, Gostivar Su ve Kanalizasyon İdaresi müdürü, teknik müdürü ve su işleri sektörü sorumlusu gözaltına alındı.

Halk Sağlığı Enstitüsünün açıklamasına göre, bölgeden alınan su numunelerinin yapılacak laboratuvar analizleri, soruşturmayı yürüten savcılığa iletilecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de 17 Temmuz'dan itibaren getirilen şebeke suyu kullanımı yasağı sürerken, söz konusu "su zehirlenmesi" kapsamında yaklaşık 3 bin 100 kişi sağlık kurumlarına başvurdu.

"Su zehirlenmesi" nedeniyle Gostivar'da yerel salgın durumu ilan edilmişti.

Hükümet bugün itibarıyla bölge sakinlerine günlük 50 bin litre içme suyu sağlıyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
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