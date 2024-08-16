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Kuzey Makedonya'da Filistin için anma programı düzenlendi

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Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde Genç Kalemler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Cuma Namazı Buluşması ve Filistinliler için anma programı gerçekleştirildi. Programda Ku'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Gazze'deki şehitler için dua edildi. Türkiye'den gelen iki misafirin de katıldığı etkinlikte, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlar kınandı ve Filistin için dua edildi.

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde Cuma Namazı Buluşması ve Filistin ile Filistinliler için anma programı düzenlendi.

Merkezi Gostivar'da bulunan Genç Kalemler Derneği tarafından Gostivar'daki Aşağı Banisa Camisi'nde düzenlenen etkinliğe, Beştepe Millet Cami İmam Hatipleri Kurra Hafız Tayyip Hoş ve Hafız Ali Burak Baldöken, Gostivar Müftüsü Sabahudin Zendeli ve cami cemaati katıldı.

Cuma namazı öncesinde düzenlenen programda, Ku'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Gazze'deki başta olmak üzere dünyanın her yerindeki şehitler için dua edildi.

Gostivar Müftüsü Zendeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den iki misafiri ağırlamanın kendileri için bir onur olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu ve müftülük adına teşekkürlerini sunan Zendeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaj ve selamlarını Gostivar bölgesindeki Müslümanlara iletmelerinden dolayı Hoş ve Baldöken'e teşekkür etti.

Genç Kalemler Derneği Başkanı Beytullah Yusuf da İsrail'in yaklaşık 1 yıldır Filistin'de katliam işlediğini anımsatarak, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 40 binden fazla insanın katledildiğini belirtti.

Bu süreçte 80 binden fazla kişinin yaralandığını ve 2 milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini vurgulayan Yusuf, "Bununla beraber biz de hem tarafımızı göstermek için hem de onların yanında olduğumuzu bildirmek ve safımızı belli etmek için hem cuma namazı programı hem de yatsı namazından sonra Filistin için dua programı düzenlemeye karar verdik." diye konuştu.

Yatsı namazından sonra da Genç Kalemler Derneği tarafından Filistin için dua programı düzenlenecek.

Kaynak: AA / Güncel

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