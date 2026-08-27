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Kuzey Makedonya'da Batı Nil virüsü can kaybı 6'ya yükseldi

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Kuzey Makedonya'da Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Kuzey Makedonya'da Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Başkent Üsküp'teki Kamu Sağlık Kurumu Enfeksiyon Hastalıkları ve Febril Durumlar Üniversite Kliniği Müdürü Fadil Cana, ülkedeki Batı Nil virüsüne ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Cana, 15 gün önce ağır bir klinik tabloyla hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Üsküplü hastanın, ciddi kronik hastalıkları bulunduğunu ve dün hayatını kaybettiğini söyledi.

Fadil Cana, böylelikle ülkede Batı Nil virüsüne bağlı ölümlerin sayısının 6'ya yükseldiğini ifade etti.

Ülkede şu ana kadar Batı Nil virüsüne bağlı 51 vaka tespit edildiğini kaydeden Cana, 27 kişinin iyileştiğini, 18'inin ise tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA
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