Üye Girişi
Haberler

Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz Paneli düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde FETÖ'nün hain darbe girişimi paneli düzenlendi. Panelde, darbe girişimi gecesine ilişkin video gösterildi ve konuşmacılar FETÖ'nün Balkanlar ve Kuzey Makedonya için bir tehdit olduğunu vurguladı. Ayrıca, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerin yaşadıkları anlatıldı ve etkinliğe destek verenlere hediye takdim edildi.

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" Paneli düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde, 15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı ile Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) işbirliğiyle Abdülhakim Hikmet Doğan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezinde (ADEKSAM) gerçekleştirilen panele Büyükelçilik ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Gostivar Müftüsü Sabahudin Zendeli ile çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası darbe girişimi gecesine ilişkin video gösterildi.

Panelin açılış konuşmasını yapan MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim, o acı anları hatırlatmak ve bir daha yaşanmaması için dua etmek üzere toplandıklarını söyledi.

Hain kalkışmanın sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı tehdit eden terör örgütünün yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten İbrahim, FETÖ'nün her ülkede olduğu gibi Balkanlar ve Kuzey Makedonya için de bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

"FETÖ'nün faaliyetleri, toplumsal huzuru ve devletlerin egemenliğini tehlikeye atmaktadır"

Balkanların stratejik konumu ve etnik çeşitliliği nedeniyle tarih boyunca çeşitli güç mücadelelerine sahne olduğunu anlatan İbrahim, "Bu coğrafyada FETÖ'nün faaliyetleri, toplumsal huzuru ve devletlerin egemenliğini tehlikeye atmaktadır. Kuzey Makedonya'da FETÖ aynı şekilde eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla toplumun üzerinde etki kurmaya çalışmaktadır." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin Türk milletinin ve demokrasisinin gücünü bir kez daha gösterdiğini kaydeden İbrahim, FETÖ'nün oluşturduğu tehdidin sadece Türkiye için değil tüm dünya için geçerli olduğunu hatırlatarak üstesinden gelmenin uluslararası işbirliği ve dayanışmayla daha hızlı olacağını vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından 15 Temmuz Derneği Şehit Yakını ve Gazi Komisyonu Başkanı Ahmet Alkılıç, 15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın annesi Nermin ve babası Melih Fuat Ercan ile gazi Gökhan İşcan, 15 Temmuz gecesine ilişkin yaşadıklarını katılımcılara anlattı.

Gostivar Müftüsü Zendeli tarafından dua okunan programda etkinliğe destek verenlere hediye takdim edildi, şehitlerin hayrına helva dağıtıldı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Darbe Girişimi 15 Temmuz Makedonya Gostivar Dış Politika Politika Güncel Haberler

Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf

Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf

 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı

 Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız

Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız

Bakmadan Geçme

Küçükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Küçükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Instagram bu hikayeye erişilemiyor hatası! (ÇÖZÜMÜ) Instagram bu hikayeye erişilemiyor ne demek, neden olur? Cihan Çanak bozkurt işareti mi yaptı? UEFA Cihan Çanak'a ceza verecek mi? Rüyada birinin öldüğünü duymak ne anlama gelir? Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? 32 farz nedir? 32 farz nelerdir, imanın şartları nedir? 32 farz anlamı, İslamın 5 şartı ve açıklamaları 21 Nisan hangi burç? Nisan'ın 21'inde doğanlar hangi burç oluyor? 21 Nisan burcu! 20 Nisan hangi burç? Nisan'ın 20'sinde doğanlar hangi burç oluyor? 20 Nisan burcu! İzmir Dikili orman yangını söndürüldü mü? Orman yangınında son durum 26-27 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 26-27 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Bu akşam kimin maçı var? Bugün TV'de kimin maçı var, ne maçı? 26 Temmuz bugünkü günün maçları Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Milli takım kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin kimdir? Tuğba Şenoğlu İvegin kaç yaşında, nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Beyoğlu, Fatih, Sarıyer 26-27 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi!
Fransa'da tarihi anlar! 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı Sen Nehri'nde gerçekleştirildi

Fransa'da tarihi anlar! 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı Sen Nehri'nde gerçekleştirildi
title