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Kim Yo Jong: ABD ile lider iletişimi hakkında bilgim yok

Kim Yo Jong: ABD ile lider iletişimi hakkında bilgim yok
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PYONGYANG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Bölüm Direktörü Kim Yo Jong, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) ve ABD liderleri arasında son dönemde gerçekleştiği öne sürülen iletişimden haberdar olmadığını söyledi.

PYONGYANG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Bölüm Direktörü Kim Yo Jong, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ( Kuzey Kore ) ve ABD liderleri arasında son dönemde gerçekleştiği öne sürülen iletişimden haberdar olmadığını söyledi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın çarşamba günkü haberine göre Kim, Washington'ın ülkesine yönelik düşmanca politikasında bir değişiklik olmadığını da belirtti. Kim, ABD ve müttefiklerinin Kuzey Kore'ye karşı düşmanca askeri faaliyetlerine yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti.

Kim, iki ülke liderlerinin "mükemmel" bir ilişki sürdürdüğünü, ancak Kuzey Kore'nin güvenliğini tehdit eden düşman güçleri caydırmak amacıyla egemenlik hakları çerçevesinde adımlar atmasının "mantıklı, uygun ve elzem" olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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