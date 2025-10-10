Kuzey Kore ve Rusya Arasında İkili İlişkileri Geliştiren Ortak Bildiri İmzalandı
Kore İşçi Partisi ve Birleşik Rusya, ülkeler ve partiler arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik bir ortak bildiri imzaladı. Rusya, Kuzey Kore'nin savunma kapasitesini destekleyeceğini belirtirken, KİP de Ukrayna Savaşı konusunda Moskova'ya dayanışma mesajı gönderdi.
Kuzey Kore'de iktidardaki Kore İşçi Partisi (KİP) ile Rusya'daki iktidar partisi Birleşik Rusya arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak bildiri imzalandı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kore İşçi Partisi ve Birleşik Rusya Partisinin imzaladığı ortak bildiriye yer verildi.
Buna göre, taraflar, ülkeler ve partiler arasındaki ilişkileri üst düzeyde geliştirmeye devam etme konusundaki kararlılıklarını yineledi.
Rusya tarafı, Pyongyang'ın savunma kapasitesini güçlendirmek için aldığı önlemlere "güçlü destek" verirken, KİP ise Rusya- Ukrayna Savaşı konusunda Moskova yönetimine "dayanışma" mesajı verdi.
Kuzey Kore-Rusya ilişkileri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran 2024'te Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmış, Aralık 2024'te de yürürlüğe girmişti. Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, eylülde Çin'de bir araya gelmişti.
Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya 15 binden fazla asker gönderdiğini, bunlardan 600 kadarının öldüğünü ve 4 bin civarında askerin yaralandığını açıklamıştı.