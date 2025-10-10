Haberler

Kuzey Kore ve Rusya Arasında İkili İlişkileri Geliştiren Ortak Bildiri İmzalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kore İşçi Partisi ve Birleşik Rusya, ülkeler ve partiler arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik bir ortak bildiri imzaladı. Rusya, Kuzey Kore'nin savunma kapasitesini destekleyeceğini belirtirken, KİP de Ukrayna Savaşı konusunda Moskova'ya dayanışma mesajı gönderdi.

Kuzey Kore'de iktidardaki Kore İşçi Partisi (KİP) ile Rusya'daki iktidar partisi Birleşik Rusya arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak bildiri imzalandı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kore İşçi Partisi ve Birleşik Rusya Partisinin imzaladığı ortak bildiriye yer verildi.

Buna göre, taraflar, ülkeler ve partiler arasındaki ilişkileri üst düzeyde geliştirmeye devam etme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Rusya tarafı, Pyongyang'ın savunma kapasitesini güçlendirmek için aldığı önlemlere "güçlü destek" verirken, KİP ise Rusya- Ukrayna Savaşı konusunda Moskova yönetimine "dayanışma" mesajı verdi.

Kuzey Kore-Rusya ilişkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran 2024'te Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmış, Aralık 2024'te de yürürlüğe girmişti. Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, eylülde Çin'de bir araya gelmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya 15 binden fazla asker gönderdiğini, bunlardan 600 kadarının öldüğünü ve 4 bin civarında askerin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Çin'deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor

Trafikten dert yananlara "Halimize şükür" dedirten görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak! Sadettin Saran ilk transferini yapıyor

İlk transferini yapıyor! Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak
Çin'deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor

Trafikten dert yananlara "Halimize şükür" dedirten görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.