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Kuzey Kore sınırındaki Cheorwon'da yaralı bulunan Güney Koreli astsubay öldü

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Güney Kore ordusunda görevli bir astsubay, Kuzey Kore sınırındaki Cheorwon bölgesinde yaralı ve bilinçsiz halde bulundu. Yaralanan astsubayın hayatını kaybettiği bildirildi; olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Güney Kore ordusunda görevli bir astsubayın, Kuzey Kore sınırındaki askeri birlikte yaralı halde bulunmasının ardından hayatını kaybettiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore ordusu yetkilileri, ülkenin Kuzey Kore sınırındaki Cheorwon bölgesinde görev yapan bir astsubayın yaralı ve bilinçsiz halde bulunduğunu belirtti.

Yaralanan astsubayın daha sonra hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, olayın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Güney Kore ile Kuzey Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) eylülde yürütülen arama çalışması sırasında patlama meydana gelmiş, olayda Güney Koreli 3 subay yaralanmıştı.

Seul yönetimi olaydan Pyongyang'ı sorumlu tutarken, Kuzey Kore ise iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA
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