Kuzey Kore, Ortak Askeri Tatbikata Tepki Gösterdi

Kuzey Kore, 18-28 Ağustos tarihleri arasında Güney Kore ve ABD tarafından gerçekleştirilecek ortak 'Ulchi Özgürlük Kalkanı' tatbikatını kınayarak, provokatif eylemlere karşı 'meşru müdafaa' kapsamında harekete geçecekleri uyarısında bulundu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından aktarılan haberde, Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang-chol, 18-28 Ağustos'ta ABD ile Güney Kore arasında gerçekleştirilecek "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" tatbikatına yönelik açıklamalarda bulundu.

No, "Kuzey Kore ile çatışma niyetlerini açıkça ortaya koyan provokatif eylemlerinden dolayı ABD ve Güney Kore'yi şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı No, tatbikat esnasında yaşanacak olası provokasyonda "meşru müdafaa" kapsamında harekete geçecekleri uyarısında bulundu.

ABD ve Güney Kore'nin "UFS" olarak adlandırdığı ortak askeri tatbikat, her yıl düzenleniyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
