Kuzey Kore'nin Rusya'ya Askeri Yardımı: 9,8 Milyar Dolar, Karşılık 1,2 Milyar Dolar

Friedrich Naumann Vakfının Kore Ofisi tarafından yayımlanan raporda Kuzey Kore'nin Rusya- Ukrayna Savaşı için 9,8 milyar dolar değerindeki askeri yardımına karşılık Moskova yönetiminden yalnızca yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yardım aldığı iddia edildi.

Yonhap'ın haberine göre, merkezi Almanya'da bulunan Friedrich Naumann Vakfının Kore Ofisi, Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerleri ve askeri ekipmana ilişkin rapor yayımladı.

"Dengesiz Ortaklık" başlıklı raporda Kuzey Kore'nin savaşta desteklediği Rusya'ya 9,8 milyar dolar değerinde askeri yardım yaptığı ve yaklaşık 15 bin asker gönderdiği öne sürüldü.

Kuzey Kore'nin bu yardımlarına ilişkin Moskova yönetiminden yalnızca yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yardım aldığı iddia edilen raporda, bunların yiyecek, petrol, az sayıda hava savunma sistemi ile GPS sinyal bozucularını kapsadığı belirtildi.

Raporun yazarı Hankuk Üniversitesinden Olena Guseinova, Rusya'nın Kuzey Kore'nin teknolojik gelişmelerinde "önemli" bir katkısının olmadığını savunarak, "Kuzey Kore'nin Rusya'ya muazzam bir askeri destek sağlamasına karşın Moskova yönetimi, buna yavaş ve sınırlı şekilde yanıt veriyor. Bu durum kasıtlı olabilir." ifadelerini kullandı.

Moskova- Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürmüştü.