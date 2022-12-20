Kuzey Kore liderinin kız kardeşi, ülkesine yönelik eleştirileri "havlamaya" benzetip tehditler savurdu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusu hakkındaki eleştiriler için "havlama" benzetmesini yaptı. Güney Kore'ye yönelik tehditler de savuran Yo-jong, "Saçma sapan konuşmayı bırakmalarının, dikkatli davranmalarının ve iki kez düşünmelerinin onlar adına daha iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Kuzey Kore 19 Aralık'ta ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusunu fırlattığını açıklamıştı. Kuzey Kore haber ajansı KCNA, test uydusundan çekilen ve Güney Kore'nin başkenti Seul ile Incheon kentinin uzaydan görünüşünü gösteren düşük çözünürlüklü, siyah-beyaz fotoğraflar yayımlamıştı.

"HAVLAMA" VE "SAÇMA" OLARAK NİTELENDİRDİ

Kuzey Kore bu konu hakkında eleştirilerin hedefinde yer aldı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ise yaptığı açıklamada, "Uydu geliştirme yeteneğimizi ve ilgili hazırlıklarımızı sadece gazetemizde yayınladığımız iki fotoğrafla yorumlayıp değerlendirmeyi oldukça uygunsuz ve düşüncesiz bulmadılar mı?" dedi. Güney Koreli uzmanların uydu fotoğrafları hakkındaki yorumlarını "saçma", "kötü niyetli aşağılama" ve "havlama" olarak nitelendiren Kim, fırlatılan test uydusunun ticari bir kamera taşıdığını çünkü tek seferlik bir test için pahalı ve yüksek çözünürlüklü bir kamera kullanmaya gerek olmadığını belirtti.

"İSTİYORSAK EĞER ATEŞLERİZ"

Kim, "Kıtalararası bir balistik füze geliştirmek istiyorsak onu ateşleriz. Güney Koreli kuklaların kamuoyunu etkileme amacıyla iddia ettiği gibi gizlice uzun menzilli füze testi yapmak için bir uydu kullanmıyoruz." diye konuştu. Casus uydu geliştirmenin Kuzey Kore'nin ulusal güvenliğiyle doğrudan ilgili bir egemenlik hakkı olduğunu söyleyen Kim, Kuzey Kore'nin uluslararası yaptırımlarla mücadele edeceğini ve savunma kabiliyetlerini artıracağını çünkü varlığının tehdit edildiğini ifade etti.

"İKİ KEZ DÜŞÜNMELERİ ONLAR ADINA İYİ OLUR"

Kim, Güney Kore hükümetinin, Kuzey Kore'nin teknolojisinin, ABD ana karasına ulaşabilen kıtalar arası balistik füzelere (ICBM) sahip olmak için yetersiz olduğu yönündeki değerlendirmesini reddederek "Saçma sapan konuşmayı bırakmalarının, dikkatli davranmalarının ve iki kez düşünmelerinin onlar adına daha iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Güney Kore'den bazı uzmanlar, yayımlanan fotoğrafların gözetleme için yetersiz olduğunu ve fırlatmaların Kuzey Kore'nin füze teknolojisini saklamaya yönelik olduğunu düşünüyor.