Kim Jong-un'dan Trump'a gözdağı: En sert strateji devreye sokulacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasına yaklaşık 1 ay kala, "en sert" dünya gündemine bomba gibi oturan açıklamalarda bulundu.

ABD'Yİ "GERİCİ DEVLET" OLARAK TANIMLADI

İktidardaki İşçi Partisi'nin 5 gün süren Genel Kurul toplantısında konuşan Kim, ABD'yi "gerici devlet" şeklinde tanımlayarak ABD-Güney Kore- Japonya işbirliğinin "nükleer askeri bloka" dönüştüğünü savundu.

"EN SERT STRATEJİ" DİYEREK AÇIKLADI

"Bu gerçek, hangi yönde ilerlememiz ve ne yapmamız gerektiğini açıkça gösteriyor." diyen Kim, ülkesinin ABD'ye karşı şu ana kadarki "en sert stratejisini" uygulamaya koyacağını söyledi.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek görevine başlayacak.