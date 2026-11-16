Kuzey Kore, Japonya'nın nükleer istisna planını kınadı ve ilk adım olarak niteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

PYONGYANG, 16 Kasım (Xinhua) -- Kuzey Kore, Japonya'nın bu yıl gözden geçirilmesi planlanan güvenlik belgelerinde acil durumlarda nükleer silahların gündeme alınmasına izin verecek bir istisnayı değerlendirmesini kınayarak, bunun Japonya'nın nükleer emellerini gerçekleştirmesine giden yoldaki ilk adımı olduğunu belirtti.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın pazar günü yayımladığı yorum haberde, Japonya'nın "tehlikeli neo-militarist adımlarının", 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzeni bozmayı ve bölgesel güç dengesini değiştirmeyi amaçladığı kaydedilerek, Japonya'nın, "nükleer emellerini gerçekleştirme yönünde koşar adım ilerlediği" ifade edildi.

Ajans, söz konusu adımı, Japonya'yı "ABD'nin nükleer silahlarının yardımıyla" büyük bir askeri güce dönüştürmeye ve ülkenin "kendi nükleer silahlarına sahip olmasına zemin hazırlamaya" yönelik tehlikeli bir plan diye niteledi.

Mevcut Japon hükümetinin neo-militarist adımlarına yönelik Japon kamuoyunun tepkisinin arttığına dikkat çekilen haberde, bölgesel ve uluslararası toplumun da Japon hükümetinin nükleer politika gözden geçirme girişimlerini "güçlü şekilde kınadığı ve bu girişimlere karşı çıktığı" belirtildi.

Haberde söz konusu gelişmenin, Japonya'nın niyetlerini gizlemek, iç ve dış eleştirileri yatıştırmak ve "nükleer silahlara sahip olmamaya yönelik üç ilke" kapsamındaki kısıtlamaları aşamalı olarak ortadan kaldırmak üzere kullanılan "kurnazca bir hileden başka bir şey olmadığı" ifade edildi.

Kaynak: Xinhua