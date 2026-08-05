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Kim Yo-jong: Japonya'ya karşı ek askeri seçenekler hazırlayacağız

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Kuzey Kore, Japonya'nın yeniden silahlanma çabalarını eleştirerek, Tokyo'nun askeri adımlarına karşı 'ek askeri seçenekler' hazırlayacağını duyurdu. Kim Yo-jong, Japonya'yı 'savaş suçlusu devlet' olarak nitelendirdi ve ABD'yi de bu süreci desteklemekle suçladı.

Kuzey Kore, Japonya'nın yeniden silahlanma sürecini hızlandırdığını savunarak, Tokyo'nun son dönemde attığı askeri adımlara karşı "ek askeri seçenekleri" değerlendireceğini bildirdi.

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, açıklamasında Japonya'yı "savaş suçlusu devlet" olmakla suçladı.

Japonya'nın ABD yapımı Tomahawk uzun menzilli seyir füzelerini test etmesini ve ABD öncülüğünde Filipinler'de düzenlenen askeri tatbikatlara katılmasını eleştiren Kim, bu adımların Tokyo'nun askeri kapasitesini genişletme çabalarının göstergesi olduğunu savundu.

Kim, Japonya'nın "önleyici saldırı kabiliyeti" edinme yönündeki girişimlerinin fiili uygulama aşamasına geçtiğini iddia ederek, ülkenin yeniden bir "savaş devletine" dönüştüğünü öne sürdü.

ABD'yi de Japonya'nın yeniden silahlanmasını desteklemekle suçlayan Kim, Washington'ın Japonya ve Güney Kore'yi Asya-Pasifik bölgesinde kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını ileri sürdü.

Kim, "Japonya'nın askeri dönüşümünü pasif şekilde izlemeyeceğiz." ifadesini kullanarak, Kuzey Kore ordusu ve askeri liderliğinin Japonya'nın son dönemdeki askeri politikalarına karşı "ek askeri seçenekler" hazırlayacağını duyurdu.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait bir destroyer, 30 Temmuz'da ilk kez ABD yapımı Tomahawk seyir füzelerinin canlı deneme atışını gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA
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