Haberler

Kuzey Kore, Japon Denizi'ne Balistik Füze Fırlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore, Kuzey Kore'nin deniz yönüne balistik füze fırlattığını duyurdu. Japonya ise duruma tepki olarak Kuzey Kore'ye protesto notası gönderdi. Fırlatılan füzenin türü ve menzili henüz açıklanmadı.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne tanımlanamayan balistik füze fırlattığını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Kuzey Pyongan eyaletindeki Taegwan bölgesinden yerel saatle 12.35'te bir balistik füzenin fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, fırlatılan füzenin türü ve menziline ilişkin ayrıntıların analiz edildiği kaydedilerek, konuya ilişkin detaylara yer verilmedi.

Olası fırlatmalara karşı gözetleme faaliyetlerinin artırıldığı vurgulanan açıklamada, ordunun ABD ve Japonya ile yakın bilgi paylaşımını sürdürdüğü ifade edildi.

"Daha fazla kışkırtıcı eylem" tahmini

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında, Tokyo hükümetinin, fırlatmaya tepki olarak Pyongyang yönetimine protesto notası gönderdiğini bildirdi.

Kihara, "Kuzey Kore'nin füze ve nükleer deneme dahil kışkırtıcı eylemleri sürdürme ihtimali olduğuna inanıyoruz. Hükümet teyakkuzda ve gözetim için her türlü çabayı gösteriyor." dedi.

Japonya'nın, Kuzey Kore'nin yeni füze ve nükleer denemeler dahil "daha fazla kışkırtıcı eylemde bulunabileceğini" tahmin ettiğini söyledi.

Protesto notası, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla Kuzey Kore'ye iletildi. Tokyo-Pyonyang arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, 22 Ekim'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden günler önce Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.