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Kuzey Kore'den Ortak Tatbikata Sert Tepki

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Kuzey Kore, ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatını 'saldırgan savaş provası' olarak nitelendirip bölgede istikrarsızlık yaratacağını belirtti. Açıklamada, meşru öz savunma hakkıyla her türlü tehdide karşı koyulacağı vurgulandı.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore arasında gelecek hafta başlaması öngörülen askeri tatbikatın "saldırgan bir savaşın provası" olduğunu ve bunun bölgede farklı bir istikrarsızlık düzeyi yarattığını savundu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Güney Kore arasında 17 Ağustos pazartesi günü başlayacak ve 11 gün sürecek "Ulchi Özgürlük Kalkanı" askeri tatbikatına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ABD ile Güney Kore arasındaki tatbikat, "saldırgan bir savaşın provası" olarak nitelendirildi.

Tatbikatın bölgede farklı bir istikrarsızlık düzeyi yarattığı savunulan açıklamada, "(Kuzey Kore) Meşru öz savunma hakkını sorumlu ve kararlı bir şekilde kullanarak her türlü tehdit ve zorlukla başa çıkmak için düşmanlara karşı duruşunu daha açık bir şekilde ifade edecektir." ifadesi yer aldı.

"Bu yılki tatbikatın, geçen yıla göre daha ciddi, kışkırtıcı ve tehlikeli olacağı" öne sürülen açıklamada, tatbikatın ABD ile Güney Kore'nin tüm askeri varlıklarını ve savaş yöntemlerini içereceği ifade edildi.???????

Kaynak: AA
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