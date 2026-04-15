Kuzey Kore, nükleer ve füze programlarını eleştiren Japonya'yı kınadı

Kuzey Kore yönetimi, Japonya hükümetinin yıllık politika raporunda, Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze programlarını "ciddi endişeler" olarak nitelendirmesini kınadı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Japonya Çalışmaları Enstitüsü, yaptığı açıklamada Japonya Dışişleri Bakanlığının son raporuna tepki gösterdi.

Açıklamada, Japonya Dışişleri Bakanlığına ait geçen hafta yayımlanan yıllık "Mavi Kitap" politika raporunda "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarını ciddi endişeler" olarak nitelendirilmesinin kınandığı bildirildi.

Bu nitelendirmenin Kuzey Kore'nin egemenlik haklarına, güvenlik ve kalkınma çıkarlarına tecavüz eden "ciddi bir provokasyon" olduğu aktarılan açıklamada, bu yaklaşımın Kuzey Kore'ye karşı "derin köklü bir düşmanlık ve çatışmacı niyet" ortaya koyduğu kaydedildi.