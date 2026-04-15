Kuzey Kore, nükleer ve füze programlarını eleştiren Japonya'yı kınadı

Kuzey Kore, Japonya'nın Pyongyang'ın nükleer ve füze programlarını 'ciddi endişeler' olarak nitelendirmesini kınayarak, bu durumu egemenlik haklarına bir tecavüz ve ciddi bir provokasyon olarak değerlendirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Japonya Çalışmaları Enstitüsü, yaptığı açıklamada Japonya Dışişleri Bakanlığının son raporuna tepki gösterdi.

Bu nitelendirmenin Kuzey Kore'nin egemenlik haklarına, güvenlik ve kalkınma çıkarlarına tecavüz eden "ciddi bir provokasyon" olduğu aktarılan açıklamada, bu yaklaşımın Kuzey Kore'ye karşı "derin köklü bir düşmanlık ve çatışmacı niyet" ortaya koyduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
