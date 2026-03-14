Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını bildirdi

Güncelleme:
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne doğru çok sayıda balistik füze fırlattığını duyurdu. Güney Kore, olaya karşı teyakkuza geçtiklerini belirtirken, Japonya füzelerin ulusal ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin, başkent yakınlarındaki Sunan bölgesinden Japon Denizi yönüne doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı kaydedildi.

Açıklamada, ilave füze fırlatmalarına karşı teyakkuza geçildiği ve olaya ilişkin bilgilerin ABD ile Japonya'ya iletildiği belirtildi.

Japon Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı, füzelerin ulusal Münhasır Ekonomik Bölge'nin dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

Haberde, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin hükümet yetkililerine olayla ilgili bilgi toplanması ve uçak ile gemilerin güvenliğinin sağlanması talimatını verdiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
