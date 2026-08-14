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Kuzey Kore'den ABD-Güney Kore tatbikatına sert tepki

Kuzey Kore'den ABD-Güney Kore tatbikatına sert tepki
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Kuzey Kore, pazartesi başlayacak ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatını 'saldırgan bir savaşın provası' olarak nitelendirip kınadı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, tatbikatın geçen yıla göre daha kışkırtıcı olduğunu ve ülkesinin güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, 'yeni seviyedeki tehdide yeni seviyede caydırıcılıkla karşılık vereceklerini' söyledi.

PYONGYANG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Kuzey Kore, pazartesi günü başlaması planlanan ABD- Güney Kore ortak askeri tatbikatını "saldırgan bir savaşın provası" diye niteleyerek kınadı.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın cuma günkü haberinde, ülkenin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün bir gün önce, ABD'nin tatbikatla ilgili duyurusu hakkında yaptığı açıklamaya yer verildi.

ABD'nin açıklamasında büyük çaplı Ulji Özgürlük Kalkanı tatbikatının, son beş yılda yapılanlardan oldukça farklı olacağı belirtilerek, modern savaşın yeni boyutları temelinde savaş becerisi kazandırmayı amaçladığı ifade edilmişti. Sözcü, ABD'nin bu hamleyle "Kuzey Kore ile ciddi bir askeri çatışmaya yönelik hazırlıklarını tamamlama amacını açıkça ortaya koyduğunu" belirtti.

Sözcü, "geçen yıla kıyasla daha kışkırtıcı ve tehlikeli nitelikte olan" tatbikatın "Kuzey Kore'nin güvenlik alanına ve bölgesel güvenlik ortamına ciddi tehdit oluşturduğunu" ifade etti.

Sözcü, "Güvenliği sağlama konusundaki tutarlı ilkemiz, yeni seviyedeki bir tehdide yeni seviyede bir caydırıcılıkla karşılık vermektir" dedi.

Kaynak: Xinhua
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